از ورود به زیستگاه‌ حیات وحش خودداری کنید

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولی نژاد در این خصوص، گفت: بهار فصل زادآوری حیات وحش است، بنابراین افرادی که به کوه و دشت می‌روند باید مراقب نوزادان حیوانات باشند و در صورت مشاهده نکردن مادر، نوزاد را از محل تولدش دور نکنند.

دزفولی نژاد گفت: اگر نوزاد حیات وحش در طبیعت تنها باشد، دلیل بر این نیست که نیاز به کمک دارد، زیرا قطعا مادرش در همان اطراف است، بنابراین افراد به هیچ وجه به نوزاد حیوانات نزدیک نشوند.

وی با بیان اینکه خرس قهوه‌ای یکی از گونه‌های جانوری مهم و بزرگترین گوشتخوار ایران به شمار می‌رود که ارتفاعات زاگرس و استان کرمانشاه از مهمترین زیستگاه‌های این گونه حیات وحش است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بهار فصل زادآوری حیات وحش است، احتمال حمله گونه‌های مختلف حیات وحش از جمله خرس قهوه‌ای به افراد در صورت نزدیک شدن به زیستگاه‌های آنان بسیار زیاد است، لذا درخواست داریم مردم از ورود به زیستگاه حیات وحش جداً خودداری کنند.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر در همین فصل که مردم برای برداشت گیاهان دارویی و خوراکی وارد قلمرو حیات وحش شده‌اند، دچار آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری شده که امیدواریم با رعایت این موضوع توسط طبیعت گران، امسال شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از مردم خواست، ضمن احترام به حق حیات برای حیات‌وحش، از هرگونه آسیب رساندن و شکار گونه‌های حیات وحش که منجر به صدور احکام سنگین قضایی و جریمه‌های مالی برای آنان می‌شود، خودداری کنند.

استان کرمانشاه با وسعت بیش از ۲۴۰ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، یکی از زیستگاه‌های اصلی خرس قهوه‌ای در کشور است.

