به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به نقش کلیدی تولید بذرهای استاندارد در ارتقای بهره‌وری کشاورزی استان گفت: در سال زراعی جاری 771 هکتار از اراضی استان به کشت و تکثیر بذر گندم آبی، 442 هکتار به گندم دیم و 2171 هکتار به جو آبی اختصاص یافته است. این سطح زیرکشت نشان می‌دهد استان قزوین در مسیر توسعه تولید بذرهای اصلاح‌شده و ارتقای کیفیت زنجیره تأمین غلات قرار دارد.

وی با بیان اینکه تولید بذرهای گواهی‌شده نقش اساسی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد، ادامه داد: بر اساس برآوردها، از این اراضی 3172 تن بذر گندم آبی، 1484 تن بذر گندم دیم و 2171 تن بذر جو آبی تولید خواهد شد. مجموع این تولیدات به بیش از 6800 تن می‌رسد که برای تأمین نیاز کشاورزان استان و استان‌های همجوار بسیار حائز اهمیت است.»

به گفته این مقام مسئول امسال 25 رقم بذر استاندارد در سه طبقه بذری تولید و عرضه می‌شود که این تنوع، امکان انتخاب بذر مناسب برای شرایط مختلف آب‌وهوایی و مدیریتی را فراهم می‌کند.

خوش‌اخلاق تأکید کرد: توسعه کشت و تولید بذرهای باکیفیت در استان قزوین می‌تواند موجب افزایش پایداری تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت غذایی منطقه شود.

در ادامه این بازدید، وی بر لزوم ادامه همکاری‌ میان بخش تحقیقات، تولیدکنندگان بذر و کشاورزان تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی قزوین برنامه‌های حمایتی خود را برای توسعه فناوری‌های نوین در بخش بذر ادامه خواهد داد.

