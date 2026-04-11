پیش‌بینی برداشت بیش از 6800 تن بذر استاندارد در قزوین

پیش‌بینی برداشت بیش از 6800 تن بذر استاندارد در قزوین
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش‌بینی کرد در سال زراعی جاری بیش از 6800 تن بذر استاندارد از مزارع استان برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به نقش کلیدی تولید بذرهای استاندارد در ارتقای بهره‌وری کشاورزی استان گفت: در سال زراعی جاری 771 هکتار از اراضی استان به کشت و تکثیر بذر گندم آبی، 442 هکتار به گندم دیم و 2171 هکتار به جو آبی اختصاص یافته است. این سطح زیرکشت نشان می‌دهد استان قزوین در مسیر توسعه تولید بذرهای اصلاح‌شده و ارتقای کیفیت زنجیره تأمین غلات قرار دارد.

وی با بیان اینکه تولید بذرهای گواهی‌شده نقش اساسی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد، ادامه داد: بر اساس برآوردها، از این اراضی 3172 تن بذر گندم آبی، 1484 تن بذر گندم دیم و 2171 تن بذر جو آبی تولید خواهد شد. مجموع این تولیدات به بیش از 6800 تن می‌رسد که برای تأمین نیاز کشاورزان استان و استان‌های همجوار بسیار حائز اهمیت است.»

به گفته این مقام مسئول امسال 25 رقم بذر استاندارد در سه طبقه بذری تولید و عرضه می‌شود که این تنوع، امکان انتخاب بذر مناسب برای شرایط مختلف آب‌وهوایی و مدیریتی را فراهم می‌کند. 

خوش‌اخلاق تأکید کرد: توسعه کشت و تولید بذرهای باکیفیت در استان قزوین می‌تواند موجب افزایش پایداری تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت غذایی منطقه شود.

در ادامه این بازدید، وی بر لزوم ادامه همکاری‌ میان بخش تحقیقات، تولیدکنندگان بذر و کشاورزان تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی قزوین برنامه‌های حمایتی خود را برای توسعه فناوری‌های نوین در بخش بذر ادامه خواهد داد.

