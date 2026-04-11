تولید بیش از 6 هزار تن گوشت بوقلمون در قزوین
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت با ثبت تولید بیش از 6 هزار تن گوشت بوقلمون در سال گذشته، جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای مهم پرورش این پرنده در کشور تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی رمضانپور با اعلام این خبر گفت: میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ثابت داشته و این استان بهواسطه توسعه واحدهای پرورش ماکیان، در حوزه بوقلمون نیز از استانهای پیشرو به شمار میآید.
به گفته وی، سال گذشته 507 هزار قطعه جوجهریزی برای تولید گوشت بوقلمون در استان انجام شده و هماکنون 24 واحد پرورش گوشتی با ظرفیت 292 هزار قطعه در حال فعالیت هستند.
رمضانپور افزود: همچنین سه واحد بزرگ پرورش بوقلمون در زیاران با ظرفیت 156 هزار قطعه، بزرگترین مجموعههای پرورش بوقلمون کشور محسوب میشوند. قزوین علاوه بر این دارای یک کشتارگاه تخصصی و دو واحد پرورش مولد با ظرفیت 14 هزار قطعه است که نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید این صنعت دارند.
وی ادامه داد: توسعه واحدهای پرورش بوقلمون در استان قزوین نقشی کلیدی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی ایفا میکند.