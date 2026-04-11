چهلویکمین تجمع اقتدار مردم شهرکرد با حضور قشرهای مختلف مردم، گروههای عزاداری برگزار شد
تجمع اقتدار مردم شهرکرد شامگاه جمعه با حضور قشرهای مختلف مردم، گروههای عزاداری و مهمانانی از استان بصره عراق از میدان ۱۲ محرم تا امامزاده دو خاتون شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در چهل و یکمین تجمعات مردمی شرکتکنندگان با شعارها و حضور پرشور خود بر استمرار مسیر ایستادگی و همبستگی تأکید کردند.
دستههای عزاداری در این شب با سینهزنی و زنجیرزنی در خیابانها به حرکت درآمدند و فضای شهر را به صحنهای از پیوند سوگ و حماسه تبدیل کردند.