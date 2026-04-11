روابط‌عمومی استانداری اعلام کرد:

عدم تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم

روابط‌عمومی استانداری قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در استان قم، کماکان مطابق با آخرین بخشنامه صادره، فعالیت خود را ادامه می‌دهند و تغییر جدیدی در ساعت‌های کاری یا نحوه فعالیت آن‌ها اعمال نشده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: نحوه فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها مستقر در استان قم، کماکان مطابق با نامه شماره 1180 که در تاریخ 16 فروردین ماه تنظیم شده است، خواهد بود و شهروندان می‌توانند برای انجام امور خود به ادارات مربوطه مراجعه کنند.

در اطلاعیه روابط‌عمومی استانداری قم عنوان شده است: بر اساس این گزارش، در صورت بروز هرگونه تغییر در ساعت‌های کاری یا شیوه‌های فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در این استان، مراتب متعاقباً از طریق کانال‌های رسمی و معتبر به عموم شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: طبق دستورالعمل ارائه شده، تمامی ادارات استان قم بنا به نیاز به نیروی انسانی با تشخیص مدیر دستگاه‌های اجرایی مربوطه با حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد از کارکنان به صورت حضوری و حداقل 50 درصد و حداکثر 80 درصد به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

روابط‌عمومی استانداری قم در اطلاعیه خود آورده است: فعالیت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در این استان تا اطلاع ثانوی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 تعیین می‌شود. پنجشنبه‌ها نیز کارکنان با استفاده از ظرفیت دورکاری به وظایف کاری خود خواهند پراخت.

