به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: عصر روزگذشته ریزش ساختمان 3 طبقه در محدوده بلوار وکیل‌آباد شهر مشهد منجر به محبوس شدن 6 نفر در زیر خاک و نخاله‌های ساختمانی شده بود. بعد از گذشت 26 ساعت، 4 مصدوم و 2 فوتی از زیر آوار خارج شدند.

وی ادامه داد: تا ساعت 13 امروز 4 نفر با موفقیت و زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند، اما 2 نفر دیگر همچنان در زیر آوار ساختمان محبوس بودند. تا اینکه بعد 26 ساعت تلاش بی‌وقفه، نجاتگران آتش‌نشانی به همراه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، پیکر بی‌جان 2 نفر دیگر را از زیر آوار خارج کردند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: نجاتگران آتش‌نشانی و هلال‌احمر با کمک وسایل و تجهیزات تخصصی آواربرداری، خودروهای لجستیکی لودر و مینی‌لودر و سگ‌های زنده‌یاب، پیکر بی‌جان 2 محبوس دیگر را که یک زن و یک کارگر بودند، از زیر آوار خارج کردند.

