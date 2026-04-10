خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
سرپرست معاونت عملیات آتش‌نشانی مشهد خبر داد:

تلاش‌های 26 ساعته آتش‌نشانان برای نجات زیر آوار ماندگان ساختمان وکیل‌آباد مشهد / 2 نفر جان باختند و 6 نفر مصدوم شدند

کد خبر : 1771832
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به پایان تلاش‌ها برای نجات 6 نفر از زیر آوار اشاره کرده و در این خصوص گفت: تلاش 26 ساعته 150 آتش‌نشان مشهدی برای نجات زیر آوارماندگان در بلوار وکیل‌آباد پایان یافت و پیکر بی‌جان 2 نفر به بیرون منتقل شد.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: عصر روزگذشته ریزش ساختمان 3 طبقه در محدوده بلوار وکیل‌آباد شهر مشهد منجر به محبوس شدن 6 نفر در زیر خاک و نخاله‌های ساختمانی شده بود. بعد از گذشت 26 ساعت، 4 مصدوم و 2 فوتی از زیر آوار خارج شدند.

وی ادامه داد: تا ساعت 13 امروز 4 نفر با موفقیت و زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند، اما 2 نفر دیگر همچنان در زیر آوار ساختمان محبوس بودند. تا اینکه بعد 26 ساعت تلاش بی‌وقفه، نجاتگران آتش‌نشانی به همراه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، پیکر بی‌جان 2 نفر دیگر را از زیر آوار خارج کردند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: نجاتگران آتش‌نشانی و هلال‌احمر با کمک وسایل و تجهیزات تخصصی آواربرداری، خودروهای لجستیکی لودر و مینی‌لودر و سگ‌های زنده‌یاب، پیکر بی‌جان 2 محبوس دیگر را که یک زن و یک کارگر بودند، از زیر آوار خارج کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار