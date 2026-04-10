به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی افزود: مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی این اختیار را دارند که با حفظ حداقل 50 درصد حضور کارکنان در محل کار، سایر نیروها را به صورت دورکاری ساماندهی کنند. به‌گونه‌ای که روند خدمات‌رسانی به مردم بدون اختلال ادامه یابد.

وی به وضعیت نحوه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی عالی در استان مازندران اشاره کرده و ادامه داد: فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/