معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران به تغییر ساعات فعالیت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرده و گفت: از روز شنبه تا چهارشنبه، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از ساعت 8 صبح تا 14 فعال خواهند بود.

به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی افزود: مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی این اختیار را دارند که با حفظ حداقل 50 درصد حضور کارکنان در محل کار، سایر نیروها را به صورت دورکاری ساماندهی کنند. به‌گونه‌ای که روند خدمات‌رسانی به مردم بدون اختلال ادامه یابد.

وی به وضعیت نحوه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی عالی در استان مازندران اشاره کرده و ادامه داد: فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
توسعه نیشکر
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار