فعالیت ادارات استان کردستان از شنبه به روال عادی باز می گردد/ دورکاری بانوان دارای فرزند خردسال تا پایان فروردین
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان اعلام کرد: فعالیت تمامی ادارات، سازمانها، بانکها و بیمهها در استان کردستان، از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه به روال عادی باز میگردد و ادارات با حضور تمامی کارکنان، از ساعت ۸ تا ۱۴ ارائه خدمت میکنند.
به گزارش ایلنا، محمد ملک بیان کرد: بانوان شاغل در دستگاههای ادارای استان که فرزند خردسال و محصل در مقطع ابتدایی دارند، تا پایان فروردین ماه، دورکار خواهند بود.
وی افزود: بخش آموزشی آموزش و پرورش تا پایان فروردین و بخش آموزشی دانشگاهها تا اطلاع ثانوی، مجازی است اما بخشهای اداری این دو نهاد مشمول شرایط عادی روال کاری استان هستند.
ملک یادآوری کرد: واحدهای عملیاتی، دستگاههای خدماترسان، مراکز بهداشتی و درمانی، شهرداریها و مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی از مشمول این بخشنامه، مستثنی هستند.
بر اساس این اطلاعیه، دستگاههای اداری استان در روزهای پنجشنبه همچنان بهصورت دورکاری به ارائه خدمات میپردازند.
نحوه فعالیت ادارات استان تا اطلاع ثانوی بر همین روال خواهد بود و تغییرات احتمالی، متناسب با شرایط کشور، متعاقباً اعلام خواهد شد.