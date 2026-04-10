معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
اعلام نحوه فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان هرمزگان از 22 فروردین ماه / حضوری 50 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به ابلاغ نحوه فعالیت کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی استان تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی اشاره کرده و گفت: فعالیت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی این استان، به شیوه حضور 50 درصدی و دورکاری 50 درصدی کارکنان تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد. مدیران و معاونین دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی، مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: با استناد به بخشنامه شماره 107357 مورخ 14 اسفند ماه سال 1404 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در راستای استفاده از ظرفیت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه سازمانها، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بیمهها و بخش اداری بیمارستانها مستقر در استان هرمزگان از فردا شنبه 22 فروردین ماه 1405 تا اطلاع ثانوی تعیین شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس ساعت کاری فعالیت دستگاههای اجرایی از ساعت 8 تا 13 روزهای شنبه تا چهارشنبه، به شیوه 50 درصدی حضوری و 50 درصد دورکاری کارکنان با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی با اولویت کارکنان دارای بیماری، افراد دارای معلولیت، بانوان دارای شرایط خاص بانوان دارای فرزند معلول، بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال و دانش آموز مقطع ابتدایی، به گونهای که در روند خدمترسانی به مردم هیچگونه خللی ایجاد نگردد، تعیین میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به وضعیت دورکاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با وجود ابلاغ ساعت کاری جدید و نحوه فعالیت کاری 50 درصدی کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی این استان، طرح دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر است. در این راستا کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی استان، در روزهای پنجشنبه طبق روال گذشته به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.
پاکروان به چگونگی نحوه فعالیت شبکه بانکی در استان هرمزگان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بانکهای این استان از شمول بخشنامه مذکور مستثنی هستند. واحدهای پشتیبان ستادی و فنی و تمامی شعب بانکها در استان، با حضور 100 درصدی کارکنان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 و در روزهای پنجشنبه به صورت شعب کشیک منتخب فعال بوده و در این راستا به شهروندان خدمات بانکی را ارائه خواهند کرد و به فعالیت کاری میپردازند.
وی بیان داشت: ادارات و دستگاههای اجرایی فعال در حوزههایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی موظف هستند به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن عدم وقفه در انجام مأموریتها، ذینفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند. واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی، عملیاتی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.