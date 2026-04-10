مدیر روابطعمومی آتشنشانی مشهد خبر داد:
وقوع آتشسوزی گسترده در یک مغازه فروش مواد محترقه در بازار گل مشهد
مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به وقوع حریق اشاره کرده و گفت: مغازه فروش مواد محترقه در بازار گل فتحآباد خیام این شهر دچار آتشسوزی گسترده شد. در این راستا عملیات مهار آتش با تلاش 70 آتشنشان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، وحید باخدا افزود: این آتشسوزی در یک مغازه فروش مواد محترقه واقع در بازار گل فتحآباد خیام شهر مشهد رخ داده است. به علت حجم بالای آتش که با صدای انفجار زیاد مواد محترقه نیز همراه بود، حریق به مغازه مجاور نیز سرایت کرده است.
وی به امکان سرایت آتش به دیگر مغازهها به دلیل گستردگی حریق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به اجناس موجود در مغازه و حجم آتش، امکان سرایت حریق به سایر مغازهها نیز وجود دارد. هم اینک 70 آتشنشان در حال مهار آتش هستند.