به گزارش ایلنا، وحید باخدا افزود: این آتش‌سوزی در یک مغازه فروش مواد محترقه واقع در بازار گل فتح‌آباد خیام شهر مشهد رخ داده است. به علت حجم بالای آتش که با صدای انفجار زیاد مواد محترقه نیز همراه بود، حریق به مغازه مجاور نیز سرایت کرده است.

وی به امکان سرایت آتش به دیگر مغازه‌ها به دلیل گستردگی حریق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به اجناس موجود در مغازه و حجم آتش، امکان سرایت حریق به سایر مغازه‌ها نیز وجود دارد. هم اینک 70 آتش‌نشان در حال مهار آتش هستند.

