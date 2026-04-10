روند فعالیت دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری اعلام شد

این اطلاعیه تاکید دارد: ۱۰۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به صورت حضوری ایفای وظیفه می‌کنند.

بنا بر اطلاعیه رابط عمومی استانداری چهارمحال و بختباری، فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های متبوعه خود خواهند بود و فعالیت بانک‌های استان نیز مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها است.

در این بیانیه آمده است: دورکاری روزهای پنجشنبه نیز کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر است اما دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از شمول این بند مستثنی هستند.