روند فعالیت دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری اعلام شد

روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان از روز شنبه ۲۲ فروردین را تا اطلاع ثانوی در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز جمعه روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری آمده است: ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه اعلام شده است.

این اطلاعیه تاکید دارد: ۱۰۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به صورت حضوری ایفای وظیفه می‌کنند.

بنا بر اطلاعیه رابط عمومی استانداری چهارمحال و بختباری، فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های متبوعه خود خواهند بود و فعالیت بانک‌های استان نیز مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها است.

در این بیانیه آمده است: دورکاری روزهای پنجشنبه نیز کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر است اما دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از شمول این بند مستثنی هستند.

