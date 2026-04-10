خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از فردا صورت می‌گیرد؛

حضور حداقل ٧٠ درصدی کارکنان قزوینی در ادارات/ فعالیت ۱۰۰ درصدی بانک‌ها

کد خبر : 1771753
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین گفت: فعالیت تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی مستقر در استان از روز شنبه ٢٢ فروردین جاری تا اطلاع بعدی با حضور حداقل ٧٠ درصد کارکنان ادامه یافته و افزایش این ظرفیت به تشخیص بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

به گزارش ایلنا در قزوین، محمد میرزائی روز جمعه با اعلام این خبر گفت: نحوه فعالیت و ظرفیت نیروی انسانی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان باتوجه به بخشنامه مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باعنایت به تفویض اختیار انجام‌شده به استانداران، با حضور ۷۰ درصدی کارکنان خواهد بود.

وی ادامه داد: فعالیت آموزشی مدارس بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان فروردین‌ به‌صورت غیرحضوری خواهد بود و فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌ عالی نیز بر اساس اطلاعیه قبلی صادرشده از سوی وزارت علوم تا اطلاع بعدی به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

میرزائی بیان کرد: فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی مستقر در سطح استان تابع دستورالعمل و بخشنامه شورای هماهنگی بانک‌ها خواهدبود.

این مسئول افزود: فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، امنیتی، انتظامی و نظامی و هم‌چنین مراکز عملیاتی سایر ادارات مطابق با دستورالعمل‌های صادره و ضوابط ابلاغی دستگاه ذی‌ربط خواهدبود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین خاطرنشان کرد: اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند شش سال و کمتر و یا فرزند معلول، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار