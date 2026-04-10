وی ادامه داد: فعالیت آموزشی مدارس بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان فروردین‌ به‌صورت غیرحضوری خواهد بود و فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌ عالی نیز بر اساس اطلاعیه قبلی صادرشده از سوی وزارت علوم تا اطلاع بعدی به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

میرزائی بیان کرد: فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی مستقر در سطح استان تابع دستورالعمل و بخشنامه شورای هماهنگی بانک‌ها خواهدبود.

این مسئول افزود: فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، امنیتی، انتظامی و نظامی و هم‌چنین مراکز عملیاتی سایر ادارات مطابق با دستورالعمل‌های صادره و ضوابط ابلاغی دستگاه ذی‌ربط خواهدبود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین خاطرنشان کرد: اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند شش سال و کمتر و یا فرزند معلول، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.