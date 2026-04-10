خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان

کد خبر : 1771748
لینک کوتاه کپی شد.

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویاها وجود دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات‌ باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویاها احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (جمعه) ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۶/۳۰ تا حوالی غروب وجود خواهد داشت.

با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار