احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات‌ باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویاها احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (جمعه) ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۶/۳۰ تا حوالی غروب وجود خواهد داشت.

با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

