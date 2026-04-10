احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویاها وجود دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در شرق اصفهان محدوده بزرگراه مرحوم پرورش و شهر رویاها احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (جمعه) ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۶/۳۰ تا حوالی غروب وجود خواهد داشت.
با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.