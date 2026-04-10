خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشریح نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز

تشریح نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز
کد خبر : 1771736
لینک کوتاه کپی شد.

نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز از فردا تا اطلاع ثانوی اعلام شد.

به گزارش ایلنا از البرز، نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان از روز ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی بدین نحو اعلام شد:

«نظر به اطلاعیه معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و استانداری البرز و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان دستگاه قضا، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری در سراسر استان البرز از روز شنبه ۲۲فروردین تا اطلاع بعدی با حضور حداقل پنجاه درصد کارکنان با شرایط زیر جهت نظارت و اقدام لازم از سوی مدیران محترم اعلام می گردد.

مدیران با رعایت اقتضائات و شرایط کاری هر واحد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تمامی کارکنان به نوبت در محل کار حاضر شوند و سایر کارکنان دورکار نیز آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند.

اولویت استفاده از دورکاری با بانوان و  کارکنان دارای فرزند خردسال بوده و تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند.

با توجه به تعیین اوقات رسیدگی‌های قبلی، روسای محترم واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ فرمایند که با حضور فعالانه همکاران اعم از قضایی و اداری، رسیدگی ها در موعد مقرر انجام پذیرد و تعیین‌ تکلیف پرونده‌های زندانی‌دار در اولویت باشد. به این منظور و نیز ضرورت پاسخگویی به اصحاب پرونده؛ برنامه ریزی به شکلی باشد تا کلیه شعب با ظرفیت حداقل پنجاه درصد إعلامی دایر و از تجدید اوقات رسیدگی پرهیز گردد.

با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ ، زمینه خدمات‌رسانی به مراجعین در ساعات غیراداری و ایام تعطیلات مطابق دستورالعمل فوریت های قضایی و کشیک فراهم شود.

ساعت کاری تمامی واحدهای قضایی و اداری نیز تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار