داریوش باقرجوان در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های مواصلاتی استان در روز جمعه ۲۱ فروردین، اظهار کرد: با توجه به تردد با بار ترافیکی سنگین جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب لذا تا اطلاع ثانوی تردد از محور کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال به صورت یک‌طرفه بوده و مسیر منتهی به مازندران مسدود است.

باقرجوان با اشاره به روان بودن تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان البرز، اضافه کرد: ترافیک روان در آزادراه قزوین_کرج_تهران در محدوده پل کردان و پل حسین آباد و همچنین حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک گزارش شده است.

وی یادآور شد که همچنان محور هشتگرد به طالقان مسدود بوده و امکان تردد از جاده قدیم برقرار است.

مدیر راهداری البرز با عنوان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است از رانندگان درخواست کرد که از سبقت و‌ سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.

