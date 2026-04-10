خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

تردد در جاده چالوس به سمت کرج یک‌طرفه شد

کد خبر : 1771729
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از ترافیک سنگین در محور کرج_چالوس مسیر شمال به جنوب خبر داد و گفت که تا اطلاع ثانوی تردد از این محور و همچنین آزادراه تهران_شمال به سمت مازندران مسدود است.

داریوش باقرجوان  در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های مواصلاتی استان در روز جمعه ۲۱ فروردین، اظهار کرد: با توجه به تردد با بار ترافیکی سنگین جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب لذا تا اطلاع ثانوی تردد از محور کرج_چالوس و آزادراه تهران_شمال به صورت یک‌طرفه بوده و مسیر منتهی به مازندران مسدود است.

باقرجوان با اشاره به روان بودن تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان البرز، اضافه کرد: ترافیک روان در آزادراه قزوین_کرج_تهران در محدوده پل کردان و پل حسین آباد و همچنین حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک گزارش شده است.

وی یادآور شد که همچنان محور هشتگرد به طالقان مسدود بوده و امکان تردد از جاده قدیم برقرار است.

مدیر راهداری البرز با عنوان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است از رانندگان درخواست کرد که از سبقت و‌ سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار