فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 7 عامل مرتبط با شبکههای معاند در 3 شهرستان استان سمنان
فرمانده انتظامی استان سمنان به دستگیری عوامل مرتبط با شبکههای معاند در 3 شهرستان تابعه این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 7 عامل مرتبط با شبکههای معاند در 3 شهرستان شاهرود، مهدیشهر و میامی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار سید موسی حسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مأموران انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت استان سمنان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، نسبت به شناسایی و دستگیری 7 عامل مرتبط با شبکههای معاند اقدام کردند.
وی ادامه داد: بررسیهای تخصصی پلیس استان سمنان مشخص کرد متهمان ارتباطی مستمر با رسانههای معاند سلطنتطلب داشتند و به انجام اقدامات ضدامنیتی و هنجارشکنانه، ارسال مختصات جغرافیایی مناطق حساس، اهانت و فحاشی، مشغول بودند.
فرمانده انتظامی استان سمنان اظهار داشت: این متهمان بلافاصله در کمترین زمان ممکن، طی عملیاتهای جداگانه توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان و شهرستانهای شاهرود، مهدیشهر و میامی دستگیر شده و سپس به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
سردار حسینی به اقتدار پلیس اشاره داشته و تصریح کرد: امروز وطنفروشی و دامن زدن به تفکرات و نشر افکار آمریکایی و رژیم صهیونیستی، چیزی جز نفرت شهروندان قدرتمند ایران را در پی نخواهد داشت و پلیس در این راستا هیچگونه مماشاتی ندارد.