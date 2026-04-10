خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای فارس
کد خبر : 1771714
لینک کوتاه کپی شد.

هواشناسی فارس با صدور اطلاعیه ای از هشدار سطح نارنجی و ورود سامانه بارشی قدرتمند به استان نسبت به جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۳ و ۲۴ فروردین خبرداد.

 به گزارش ایلنا، در اطلاعیه هواشناسی استان فارس آمده است: در پی فعالیت این سامانه، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین به‌تدریج با نفوذ سامانه بارشی از غرب استان، بارش‌های رگباری بهاری آغاز شده و تا صبح دوشنبه در سطح استان گسترش می‌یابد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شدت این بارش‌ها که با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید همراه است، برای یکشنبه‌شب پیش‌بینی می‌شود و بیشترین فعالیت سامانه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهد بود.

 بعدازظهر دوشنبه، ۲۴ فروردین همچنان احتمال بارش‌های پراکنده در شمال غرب استان وجود دارد، اما از روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین مجدداً جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.

 به لحاظ دمایی، در صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۴ و ۲۵ فروردین شاهد کاهش دما در سطح استان فارس خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار