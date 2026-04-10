صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای فارس

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه هواشناسی استان فارس آمده است: در پی فعالیت این سامانه، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

از بامداد یکشنبه، ۲۳ فروردین به‌تدریج با نفوذ سامانه بارشی از غرب استان، بارش‌های رگباری بهاری آغاز شده و تا صبح دوشنبه در سطح استان گسترش می‌یابد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شدت این بارش‌ها که با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید همراه است، برای یکشنبه‌شب پیش‌بینی می‌شود و بیشترین فعالیت سامانه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهد بود.

بعدازظهر دوشنبه، ۲۴ فروردین همچنان احتمال بارش‌های پراکنده در شمال غرب استان وجود دارد، اما از روز سه‌شنبه، ۲۵ فروردین مجدداً جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.

به لحاظ دمایی، در صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۴ و ۲۵ فروردین شاهد کاهش دما در سطح استان فارس خواهیم بود.

