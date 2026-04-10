امام جمعه قزوین:
تازه به تریبونرسیدهها «قالیباف» را متهم میکنند
امام جمعه قزوین گفت: طبق اخبار عرض میکنم که در این رفت و برگشتها، مقام معظم رهبری 10 شرط را تعیین کردند و فرمودند آقای قالیباف به نمایندگی از ما برود. اما من دیدم بعضی از دوستانی که تازه به تریبون رسیدهاند، خیلی راحت سردار قالیباف را متهم میکنند و حرفهای ناشایست میزنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری ظهر امروز در خطبه نماز جمعه شهر قزوین از اتهامزنی به مسئولان ارشد نظام به ویژه دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: طبق اخبار عرض میکنم که در این رفت و برگشتها، مقام معظم رهبری 10 شرط را تعیین کردند و فرمودند آقای قالیباف به نمایندگی از ما برود. اما من دیدم بعضی از دوستانی که تازه به تریبون رسیدهاند، خیلی راحت سردار قالیباف را متهم میکنند و حرفهای ناشایست میزنند.
وی خاطرنشان کرد: سردار قالیباف از دوران جوانی نه تنها در جبهه بوده بلکه در قامت یک فرمانده ارشد در دفاع مقدس به نقشآفرینی پرداخت. در طول چند دهه چه در شهرداری، چه در نیروی انتظامی، چه در مجلس، همواره مجاهد فی سبیل الله و مورد اعتماد امام شهید بوده است. چطور این شخصیتها را به راحتی متهم میکنیم؟ حتماً باید شهید بشوند، اینها سرمایههای نظام هستند. نباید به دشمن اجازه تفرقهافکنی داد.
امام جمعه قزوین ضمن انتقاد از برخی شعارهای حاشیهای، گفت: برخی عزیزان در برخی خیابانهای شهر شعار «مرگ بر وطن فروش» میدهند. طرف مقابل که یک کاسب یا رهگذر است و شاید دید خوبی به نظام ندارد، فکر میکند شما او را میگویید و رمیده میشود. شعارهای اصلی شما مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل باشد. ما باید آنها را جذب کنیم نه دفع.مذاکره، ادامه نبرد نظامی است.
آیتالله مظفری با اشاره به استفاده رهبری از تعبیر سکوت صحنه نبرد نظامی درباره آتشبس تأکید کرد: کسی که مینویسد مذاکره حرام است، مگر مرجع تقلید است؟ مذاکره میتواند ادامه نبرد نظامی باشد. وقتی شما دست برتر را داری و ضربه نظامی زدی، برای تثبیت سیاسی باید پای میز مذاکره بنشینی و بگویی "امضا کن". این هم اسمش مذاکره است. اجازه ندهید صف یکپارچه مومنین خدشهدار شود.
وی در پایان با اشاره به چشمانداز ترسیم شده توسط رهبری، خاطرنشان کرد: ظهور دورانی با شکوه و درخشان و سرشار از عزت و سربلندی در انتظار مردم عزیز ایران است و همه اینها از مسیر وحدت و خدمت خالصانه به بندگان خدا به دست خواهد آمد.