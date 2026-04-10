خوزستان در سوگ اربعین رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا از خوزستان، همزمان با سراسر کشور و استان، مردم اهواز با حضور در چهار‌راه سلمان فارسی و حرکت به سمت مصلی، به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند و یاد و خاطره رهبر شهید خود را گرامی داشتند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین برگزار و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی بر تداوم راه انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید کردند.

علاوه بر برافراشته شدن پرچم سه رنگ ایران اسلامی و طنین نواهای حماسی، حضور پرشور زنان و مردان و اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان به ویژه حضور پرشور نسل جوان و نوجوان و متولدین دهه هشتاد و نود در این آیین، بسیار جلب توجه می‌کرد. کودکان و نوجوانانی که همراه والدین خود در مراسم اربعین رهبر شهید حاضر شده و با نوای حیدر، حیدر، فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل را سر دادند. برپایی ایستگاه‌های صلواتی، حضور مادران به همراه نوزادان در گرما هوای اهواز، در دست داشتن پرچم های ایران و حزب اله و ایجاد غرفه های هنری برای کودکان از حواشی این مراسم بود.

