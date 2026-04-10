عملیات آتشنشانان برای نجات ۶ نفر محبوس زیر آوار ساختمان سه طبقه در مشهد
شامگاه پنجشنبه ریزش آوار در محدوده بلوار وکیلآباد مشهد منجر به محبوس شدن ۶ نفر در زیر خاک و نخالههای ساختمانی شد. به گفته سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد، تاکنون چهار نفر از زیر آوار خارج شدهاند و تلاش برای نجات ۲ نفر دیگر ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی، معاون عملیات آتش نشانی مشهد اظهار کرد: عصر دیروز وقوع حادثه ریزش آوار در بلوابا وکیلآباد به سامانه ۱۲۵ اطلاعرسانی شد و با توجه به حساسیت و گستردگی حادثه، بلافاصله تیمهای تخصصی نجات و امداد از پنج ایستگاه به همراه تجهیزات کامل آواربرداری ب ۸۵ آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: با گذشت بیش از ۱۴ ساعت از عملیات نجات؛ چهار نفر از زیر آوار نجات یافتند و عملیات برای نجات ۲ نفر محبوس دیگر همچنان ادامه دارد.