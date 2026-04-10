رفع تصرف ۵ هکتار از پناهگاه حیات وحش بختگان

به گزارش ایلنا، این منطقه که به صورت غیرمجاز مورد کشت نهال انجیر قرار گرفته بود، پس از شناسایی، با دستور قضایی پاکسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از هرگونه تجاوز به عرصه‌های ملی، بلافاصله پس از اطلاع از کشت غیرمجاز نهال در پناهگاه حیات وحش بختگان، پیگیری‌های قانونی آغاز شد. همکاری ارزشمند دستگاه قضایی و دستور قاطع دادستان محترم، زمینه را برای اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات فراهم آورد.

ذبیح الله محمدی، افزود: قلع و قمع نهال‌های کاشته شده در این ۵ هکتار، گامی مهم در جهت بازگرداندن این اراضی به وضعیت طبیعی خود و حفظ یکپارچگی پناهگاه حیات وحش بختگان محسوب می‌شود. این اقدام قاطعانه، پیامی روشن برای متخلفان احتمالی در خصوص عزم جدی حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی در برخورد با تعرض به انفال و منابع طبیعی است.

محمدی با تأکید بر لزوم حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استهبان با تمام توان و با بهره‌گیری از دستورات قضایی، به صورت شبانه‌روزی آماده برخورد با هرگونه تخریب و تجاوز به عرصه‌های محیط زیستی تحت مدیریت خود خواهد بود و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به این اداره اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

