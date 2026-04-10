احتمال تمدید معافیت تحریم نفتی ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی افزود: بعد از کنترل تنگه هرمز توسط ایران، آمریکا برای مهار قیمت انرژی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر متحدان خود گزینه‌های مختلفی را از جمله آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی، افزایش تولید نفت شیل و عملیات رسانه‌ای در کوتاه مدت دنبال می کند.

نماینده شیراز و زرقان تأکید کرد: یکی از اقدامات آمریکا برای دادن تنفس مصنوعی به بازار انرژی و مهار کوتاه‌مدت قیمت نفت، معافیت یک ماهه تحریم نفت ایران و روسیه بود که در نفتکش‌ها روی آب بودند.

حسینی یاد آور شد: گرچه این معافیت آمریکا برای خرید نفت ایران تأثیر چندانی بر فروش نفت ایران نداشته و ندارد، چرا که نفت روی آب ایران مشتری خودش را دارد و در اوج تحریم‌ها هم فروش می‌رفت، اما یک واقعیت را عیان کرد که با وجود مذاکرات در حدود دو دهه برای رفع تحریم‌ها که نتیجه ملموسی نداشت با دو هفته مقاومت ملت در میدان جنگ و حتی بدون درخواست ایران تحریم نفتی ایران برداشته شد.

وی ادامه داد: مهلت این معافیت برای نفت روسیه ۲۲ فروردین و برای نفت ایران ۳۰ فروردین است؛ با توجه به فشار روزافزون بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت انرژی، امکان دارد بعد از اتمام این مهلت، مجدد آمریکا از این ابزار برای مدیریت بازار انرژی استفاده کند و ابتدا معافیت تحریم نفت روسیه و سپس معافیت تحریم نفت ایران را تمدید کند.

