تبیین پیروزی در دفاع ۴۰ روزه بر مدار قدرت مردم و اشراف بر تنگه هرمز / دشمن در خلیج فارس زانو زد

به گزارش ایلنا، اسماعیل محبی امروز جمعه، ۲۱ فروردین در نشست تحلیلی ابعاد جنگ رمضان در شیراز، با ترسیم فضایی استعاری از تحولات منطقه اظهار داشت: منطقه ما حکم محله‌ای پررونق را دارد که در قلب آن خلیج فارس قرار گرفته است. دشمن همچون لاتی بی‌سر و پا با سودای غارت سرمایه‌ها و ضربه به اهالی پاک‌سیرت، به همراه نوچه‌هایش قدم به این کوچه گذاشت و با خیال خام شکستن ستون مقاومت، ابتدا پدر خانواده و سپس فرزندان بی‌گناه را هدف قرار داد.

وی افزود: هم‌صدایی ملت ایران باعث شد مشتی محکم بر صورت متجاوز نواخته شود و امروز دشمن در انتهای این کوچه، یعنی تنگه هرمز، مستأصلانه به زانو درآمده و پذیرفته است که باید با زبان تکریم با ما سخن بگوید.

مردم؛ ستون فقرات پایداری نیروهای مسلح در سنگرها

این کارشناس مسائل منطقه، رمز ثبات در خطوط مقدم را آرامش در عمق شهرهای ایران دانست و تاکید کرد: اگر افسر جوان و مدافعان امنیت در سپاه، ارتش و فراجا، خیالشان از امنیت شهر و معیشت خانواده راحت نبود، نمی‌توانستند ۴۰ شبانه روز در دل تونل‌ها و پهنه دریاها در برابر دشمن بیاستند.

وی گفت: حضور مردم در صحنه و حفظ روال عادی زندگی، تمامی سناریوهای آمریکا را برای ایجاد شورش داخلی خنثی کرد.

محبی خاطرنشان کرد: حضور میدانی مردم در گروه‌های امدادی و تجمعات پرشور، پیامی روشن به سیاسیون داخلی و دشمنان خارجی است که ملت ایران از دستاوردهای این دفاع چهل‌روزه و خون شهیدانش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حقوق دریاها و حاکمیت مقتدرانه بر آبراهه‌های سرزمینی

او در ادامه به تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز پرداخت و گفت: تنگه هرمز به‌عنوان گلوگاه ورود به منطقه، مشمول قوانین خاص حقوق دریاهاست. با توجه به اینکه قدرت‌هایی نظیر آمریکا کنوانسیون ۱۹۸۲ را نپذیرفته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز تعهدی به اجرای مفاد آن برای طرف‌های متجاوز ندارد. از آنجا که این آبراهه در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، حق قانونی ما است که با همکاری همسایگانی که بنای دشمنی ندارند، نظامات نظارتی و امنیتی مختص خود را طراحی کنیم.

تنگه هرمز؛ قلب اقتصاد جهان و پل پیروزی

این تحلیلگر مسائل استراتژیک با اشاره به اهمیت انرژی در این منطقه تصریح کرد: ۴۰ تا ۶۰ درصد فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی جهان از این منطقه تأمین می‌شود. ایران با دارا بودن ۱۸۰۰ کیلومتر ساحل مقتدر از اروند تا دریای عمان، صاحب برترین موقعیت ژئواستراتژیک است. این منطقه همان هارتلند یا قلب زمین و پل پیروزی است که در تمامی جنگ‌های بزرگ جهان، تکلیف معادلات قدرت را روشن کرده است.

محبی در پایان با هشدار نسبت به ضرورت تفکیک میان دیپلماسی و میدان تاکید کرد: امروز ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که می‌توانیم اراده خود را بر دشمن تحمیل کنیم. این دستاورد بزرگ که ثمره خون رهبر شهید، دانش‌آموز شهید و امدادگر شهید است، با تداوم حضور میدانی مردم و تبعیت مسئولان از رهبری، منجر به اخراج کامل اشغالگران از منطقه و تثبیت اقتدار ایران خواهد شد.

