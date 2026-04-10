رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
تزریق ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی سلامت در گلستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: درسال گذشته ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی سلامت در گلستان تزریق شد و این اقدام منجر ایجاد ۳۵۷ فرصت شغلی شده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، محسن ابراهیمی از پرداخت ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به بخش غیردولتی و خصوصی حوزه سلامت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را گامی مؤثر در توسعه خدمات سلامت و تقویت مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: این میزان تسهیلات با هدف حمایت از سرمایهگذاری در حوزه سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته و زمینه ایجاد ۳۵۷ فرصت شغلی در سطح استان را فراهم کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به تنوع واحدهای بهرهمند از این تسهیلات افزود: در مجموع ۲۰ واحد فعال در حوزه سلامت از این منابع بانکی استفاده کردهاند که شامل داروخانههای روستایی، درمانگاههای روستایی، مراکز دیالیز غیردولتی، مراکز خدمات سلامت، مراکز تصویربرداری، رادیولوژی و مراکز بازتوانی میشود.
وی این اقدام را در راستای سیاستهای کلان نظام سلامت برای توسعه متوازن خدمات، کاهش بار مراکز دولتی و ارتقای شاخصهای دسترسی در مناطق مختلف استان دانست و بر تداوم حمایت از سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه تأکید کرد.