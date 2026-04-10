به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر با حضور در جلسه شورای اداری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران این اداره گفت: باید برای دوران پساجنگ آماده باشیم و تمام تلاش خود را برای حفظ توان تولید و تثبیت اشتغال به کار گیریم.

کیان‌مهر با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی گفت: در سال گذشته ۲۶ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۴۱۱ مصوبه برای ۵۶۵ واحد تولیدی و اقتصادی تشکیل شد که بیش از ۸۰ درصد این مصوبات اجرا شده و مابقی در حال اجرا می‌باشد.

وی با اشاره به رصد مستمر بازار در ایام سال و بخصوص جنگ رمضان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰۰ مورد بازرسی در سطح استان صورت گرفته است. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته کمبودی در بازار وجود نداشت و ارزاق عمومی مردم و کالای اساسی به وفور وجود داشت.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه گلستان به نقطه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است، افزود: با همدلی و انسجام بین مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان، مدت‌زمان پاسخگویی به استعلامات از ۱۳۹ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

