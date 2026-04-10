معاون استاندار گلستان:

احیای ۳۸ واحد راکد و نیمه‌فعال صنعتی در سال گذشته در گلستان

معاون استاندار گلستان گفت: در سال گذشته ۳۸ واحد راکد و نیمه‌فعال صنعتی احیا شد وبا همدلی و انسجام بین مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان، مدت‌زمان پاسخگویی به استعلامات از ۱۳۹ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر با حضور در جلسه شورای اداری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران این اداره گفت: باید برای دوران پساجنگ آماده باشیم و تمام تلاش خود را برای حفظ توان تولید و تثبیت اشتغال به کار گیریم. 

کیان‌مهر با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی گفت: در سال گذشته ۲۶ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۴۱۱ مصوبه برای ۵۶۵ واحد تولیدی و اقتصادی تشکیل شد که بیش از ۸۰ درصد این مصوبات اجرا شده و مابقی در حال اجرا می‌باشد. 

وی با اشاره به رصد مستمر بازار در ایام سال و بخصوص جنگ رمضان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰۰ مورد بازرسی در سطح استان صورت گرفته است. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته کمبودی در بازار وجود نداشت و ارزاق عمومی مردم و کالای اساسی به وفور وجود داشت. 

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه گلستان به نقطه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است، افزود: با همدلی و انسجام بین مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان، مدت‌زمان پاسخگویی به استعلامات از ۱۳۹ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

