به گزارش ایلنا از گلستان، داود خسروی با گرامیداشت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان تاریخی امام راحل ابراز داشت: به مناسبت این ایام، ۱۰۰۰ واحد مسکونی در روستاهای استان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بهره برداری از ۴۶ پروژه آسفالت معابر خاکی روستاهای استان به مساحت ۱۷۷ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان از دیگر برنامه‌های بنیاد در ایام دهه حساب ۱۰۰ خواهد بود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۷ هزار خانوار از این پروژه‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند، ابراز داشت: پروژه‌هایی که در این ایام افتتاح و به بهره برداری می‌رسند از دهه فجر ۱۴۰۴ تا ابتدای فروردین ۱۴۰۵ کارسازی و اجرایی شده است.

