فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:
پایان یک گروگانگیری در شهرستان انار / آزادی گروگان در کمتر از 24 ساعت
فرمانده انتظامی استان کرمان به پایان یک گروگانگیری دلهرهآور و آزادی گروگان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: در عملیات سریع و تخصصی پلیس شهرستان انار از توابع این استان، در کمتر از 24 ساعت یک گروگان نجات داده شد و 3 عامل اصلی این پرونده دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفهئی افزود: پس از وقوع گروگانگیری یک مرد میانسال با هدف اخاذی 300 میلیارد ریالی، کارآگاهان پلیس آگاهی به صورت فوری وارد عمل شده و با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، عاملان اصلی این گروگانگیری شناسایی و در این رابطه 3 متهم دستگیر شدند.
وی به آزادی گروگان توسط پلیس اشاره کرده و ادامه داد: با عملیات سریع و تخصصی پلیس شهرستان انار، فرد گروگان گرفته شده به آغوش خانواده بازگشت. متهمان این پرونده نیز که به انگیزه اخاذی اقدام به این عمل مجرمانه کرده بودند پس از تحقیقات تکمیلی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.