به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: پس از وقوع گروگانگیری یک مرد میانسال با هدف اخاذی 300 میلیارد ریالی، کارآگاهان پلیس آگاهی به صورت فوری وارد عمل شده و با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، عاملان اصلی این گروگان‌گیری شناسایی و در این رابطه 3 متهم دستگیر شدند.

وی به آزادی گروگان توسط پلیس اشاره کرده و ادامه داد: با عملیات سریع و تخصصی پلیس شهرستان انار، فرد گروگان گرفته شده به آغوش خانواده بازگشت. متهمان این پرونده نیز که به انگیزه اخاذی اقدام به این عمل مجرمانه کرده بودند پس از تحقیقات تکمیلی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

انتهای پیام/