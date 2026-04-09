فعالیت پدافند در تبریز و مقابله با پهپادهای شناسایی دشمن

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع مردم شریف استان آذربایجان شرقی می‌رساند، صداهایی که در آسمان استان شنیده می‌شود، مربوط به فعالیت پدافند جهت حفاظت از آسمان کشور و مقابله با پهپادهای شناسایی دشمن است.

مردم عزیز به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفا از منابع رسمی دنبال نمایند.

انتهای پیام/