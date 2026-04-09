فعالیت پدافند در تبریز و مقابله با پهپادهای شناسایی دشمن

اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای اعلام کرد: صداهایی که در آسمان استان شنیده می‌شود، مربوط به فعالیت پدافند برای مقابله با پهپادهای شناسایی دشمن است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع مردم شریف استان آذربایجان شرقی می‌رساند، صداهایی که در آسمان استان شنیده می‌شود، مربوط به فعالیت پدافند جهت حفاظت از آسمان کشور و مقابله با پهپادهای شناسایی دشمن است.

مردم عزیز به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفا از منابع رسمی دنبال نمایند.

