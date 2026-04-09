بازگشت روند کاری ادارات استان کرمانشاه از 22 فروردین به روال عادی

به گزارش ایلنا، جلیل بالایی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات‌رسانی خود را از روز شنبه با تمام ظرفیت به صورت حضوری ارائه کنند. امکان دورکاری پرسنل، حداکثر تا سقف 10 درصد کل کارکنان و به تشخیص مدیریت دستگاه اجرایی مربوطه امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه 8 تا 14 و ساعت کاری بانک‌ها 7:30 تا 13:30 تعیین شده است. مدیران در تمامی رده‌ها مشمول دورکاری نیستند و موظف هستند در محل کار حضور داشته باشند. بانک‌های استان نیز باید با 100 درصد ظرفیت شعب بانکی و 100 درصد نیروی انسانی فعالیت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه اظهار داشت: مصوبه گذشته کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی درباره دورکاری روزهای پنجشنبه همچنان معتبر است. دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و باید گزارش‌های مربوطه را ارائه کند.

بالایی تصریح کرد: بخش غیرآموزشی دانشگاه‌های استان نیز همانند دستگاه‌های اجرایی دولتی از روز شنبه به صورت عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما فعالیت مؤسسات، مراکز آموزشی، مدارس و بخش آموزشی دانشگاه‌ها به تبعیت از ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های مربوطه تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی به چگونگی فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی که دچار آسیب ساختمان بر اثر جنگ شده‌اند اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه که ساختمان آنها آسیب دیده یا محل خدمت آنها جابه‌جا شده است، باید با نصب بنر، اطلاع‌رسانی لازم را نسبت به ارباب رجوع انجام دهند.

