به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، روز پنجشنبه ۲۰ فروردین، در مراسم کلنگ‌زنی مدرسه رهبر شهید امام خامنه‌ای، با گرامی‌داشت یاد و نام رهبر شهید و تقارن مراسم آن با اربعین ایشان، اظهار کرد: رهبر شهید ما، قائد عظیم‌الشان ایران اسلامی، توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش و علم داشتند.

وی افزود: ایشان معتقد بودند جوانان و دانش‌آموزان این سرزمین باید قله‌های پیشرفت علمی را نه تنها در منطقه بلکه در جهان فتح کنند و امروز بخش مهمی از این نگاه محقق شده و مسیر دستیابی به قله‌های بالاتر با هدایت رهبر جدید نظام با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۵ کلاسه شهید خامنه‌ای در شهرک دولت‌آباد، اظهار کرد: پیمانکار پروژه با توجه به تجربه و توانمندی بالا، قول داده این مدرسه را حداکثر طی مدت ۱۵ ماه به بهره‌برداری برساند تا دانش‌آموزان منطقه بتوانند از آن استفاده کنند.

حبیبی با بیان اینکه نام‌گذاری این پروژه به نام امام شهید یاد و راه ایشان را زنده نگه می‌دارد، افزود: امیدواریم به‌زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این مجموعه آموزشی باشیم و این اقدام قدمی در جهت رشد علمی آینده‌سازان استان باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به خسارت‌های وارد شده به واحدهای آموزشی استان در جنگ رمضان گفت: در این مدت، حدود ۱۲۷ فضای متعلق به آموزش و پرورش در سطح استان دچار خسارت شد که ارزیابی‌های لازم انجام شده و تلاش می‌کنیم با همکاری مدیریت بحران، اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، روند جبران خسارت و بازسازی این فضاها سریع‌تر انجام شود تا هیچ خللی در مسیر آموزش دانش‌آموزان ایجاد نشود.

مدرسه ۱۵ کلاسه رهبر شهید امام خامنه‌ای در زمینی به مساحت ۲۸۷۰ مترمربع و زیربنای ۲۱۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در محله دولت‌آباد کرمانشاه ساخته خواهد شد.

