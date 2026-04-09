رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هشدار داد:
تهدید آفت زنجرک خرما در کمین نخلستانهای استان بوشهر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نسبت تهدید آفت زنجرک خرما که در کمین نخلستانهای استان نشسته است هشدار داده و در این خصوص گفت: با توجه به شرایط دمایی و رطوبتی این استان در نیمه اول فروردین ماه، نخلداران و فعالان بخش نخلستانهای خرما، مراقب آفت زنجرک خرما باشند.
به گزارش ایلنا، مرتضی بحرانی به شرایط شیوع این آفت در نخلستانها اشاره داشته و افزود: بارندگیهای مؤثر و مستمر هفتههای اخیر و در پی آن کاهش نسبی دما و همچنین احتمال ابرناکی و بارش باران در روزهای آینده شرایط را برای فعالیت آفت زنجرک خرما در کانونهای آلوده سالهای گذشته فراهم میکند.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به شرایط موجود، فعالیت آفت زنجرک خرما در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تشدید میشود. این آفت با تغذیه از شیره برگ و میوه و ترشح عسلک، میتواند باعث بروز خسارت کمی و کیفی قابل توجهی شده و نقش زیادی در کاهش تولید و کاهش بازارپسندی خرما داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: نخلستانهای متراکم و همجوار با رودخانهها، جوان و دارای پاجوش، دارای علفهای هرز کنترل نشده، همجوار کوه که کمتر بادگیر بوده و رطوبت هوا در آنها تجمع مییابد، از مهمترین نخلستانهایی هستند که آفت زنجرک خرما در آنها بیشتر شیوع پیدا میکند.
بحرانی به دیگر نخلستانهایی که احتمال شیوع آفت زنجرک خرما در آنها بیشتر است اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: نخلستانهایی که با چشمه آبیاری میشوند و دفعات آبیاری آنها بیشتر است و به خصوص کانونهای آلوده سالهای گذشته بیشتر در معرض شیوع، فعالیت و خسارت این آفت هستند.
وی بیان داشت: در این راستا لازم است کارشناسان با حضور مستمر و دائم در عرصه نخلستانها، هرگونه افزایش جمعیت و نیاز به مبارزه شیمیایی را به باغداران اطلاعرسانی کنند. در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی باید از سموم توصیه شده سازمان حفظ نباتات طبق دستورالعملهای ارسال شده، استفاده شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به مناسبترین دستگاهها و ماشینآلات برای کنترل این آفت اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: دستگاهها و ماشینآلات کشاورزی مناسب برای کنترل آفت زنجرک خرما، سمپاشهای پشت تراکتوری فشار قوی به همراه شیلنگ و لانس و یا سمپاشهای توربو است.