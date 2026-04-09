رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
پیشبینی برداشت بیش از 70 هزار تن جو از مزارع خراسان جنوبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به سطح زیر کشت جو در این استان، پیشبینی میشود بیش از 70 هزار تن جو در سال زراعی جاری برداشت و روانه بازار مصرف شود. در سال زراعی جاری 21 هزار و 280 هکتار از اراضی آبی استان به کشت جو اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا، محسن اسفندیاری وضعیت کشت غلات نباتی در استان را تشریح کرده و افزود: میانگین عملکرد این محصول در مزارع استان خراسان جنوبی 3330 کیلوگرم در هکتار برآورد میشود. بر این اساس، پیشبینی میشود مجموع تولید جو آبی در این استان به 70 هزار و 856 تن برسد.
وی به قطبهای تولید محصول جو در استان خراسان جنوبی اشاره کرده و ادامه داد: شهرستان بشرویه با اختصاص 7400 هکتار از اراضی خود به جو آبی، صدرنشین این استان است. شهرستانهای قاین با 4200 هکتار و نهبندان با 1900 هکتار در رتبههای بعدی کشت جو در استان قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد بهرهبرداران فعال کشاورزی در حوزه کشت جو 13 هزار و 833 نفر است. برای حمایت از جوکاران، 726 تن بذر اصلاح شده مصرف شده و 5410 تن انواع کودهای شیمیایی نیز تا نیمه فروردین ماه در این مزارع توزیع شده است.
اسفندیاری به زمان برداشت جو در استان اشاره داشته و تصریح کرد: عملیات برداشت جو در استان خراسان جنوبی همزمان با سایر غلات از دهه دوم اردیبهشت ماه آغاز میشود. 47 گروه نظارتی به صورت اختصاصی بر عملیات برداشت این محصول نظارت میکنند تا ضایعات برداشت به حداقل برسد.
وی به سازماندهی بخشهای مختلف برای برداشت جو در استان خراسان جنوبی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: همچنین بخشی از 120 دستگاه دروگر فعال این استان برای جمعآوری محصول جو در شهرستانهای مختلف استان سازماندهی شدهاند تا از این مسیر روند برداشت مطلوب باشد.