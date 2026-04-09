آغاز تولید ۳۶۰۰ تن گوجه فرنگی در شهرستان طارم
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: عملیات تولید سه هزار و ۶۰۰ تن گوجه فرنگی در ۸۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد.

به گزارش ایلنا، منوچهر یارمحمدی روز پنجشنبه افزود: این محصول به صورت نشایی در فضای باز یا به صورت تونلی کشت شده و به دلیل کیفیت بالا و مرغوب به صورت تازه خوری مصرف می‌شود.

وی یادآور شد: کشت تونلی گوجه فرنگی نیز علاوه بر مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب برداشت و عرضه زودهنگام محصول به بازار می‌شود.

یارمحمدی اظهار داشت: کشت تونلی این محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد و عرضه آن یک ماه قبل از ورود محصول کشت شده موجب تنظیم بازار می‌شود.

وی تصریح کرد: در هر هکتار ۳۰ هزار نشای گوجه فرنگی کاشته و از هر نشا حدود چهار کیلوگرم محصول تولید می‌شود.

یارمحمدی گفت: در سال‌ زراعی جاری گوجه فرنگی در ۸۰ هکتار از مزارع شهرستان طارم با تلاش ۶۵ بهره بردار کشت می‌شود.

وی عمده ارقام گوجه فرنگی کشت شده در طارم را شامل الگانس و سوپرچیف ذکر کرد و افزود: بیشتر محصولات زراعی این شهرستان به صورت نوبرانه در بازار داخل مصرف و به استان های تهران، قزوین، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین در سال های اخیر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق و قطر صادر می‌شود و مقادیری نیز در صنایع تبدیلی به مصرف می رسد.

