ریزش آوار ساختمان نیمه کاره در تبریز/ چند کارگر زیر آوار ماندند

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان صابر جودی با اعلام این خبر گفت: در پی ریزش آوار یک ساختمان نیمه کاره در تبریز چند کارگر این ساختمان مفقود شده‌اند.

وی ادامه داد: در پی وقوع حادثه ریزش آور یک ساختمان نیمه کاره در محدوده مرکزی شهر تبریز و در زیر آوار ماندن کارگران این ساختمان، ۴ تیم امدادی و عملیاتی شامل تیم‌های واکنش سریع و آنست و تیم آوار به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: اطلاعات تکمیلی در گزارش‌های بعدی اعلام خواهد شد.

