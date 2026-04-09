ریزش آوار ساختمان نیمه کاره در تبریز/ چند کارگر زیر آوار ماندند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از ریزش آوار ساختمان نیمه کاره در تبریز خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان صابر جودی با اعلام این خبر گفت: در پی ریزش آوار یک ساختمان نیمه کاره در تبریز چند کارگر این ساختمان مفقود شده‌اند.

وی ادامه داد: در پی وقوع حادثه ریزش آور یک ساختمان نیمه کاره در محدوده مرکزی شهر تبریز و در زیر آوار ماندن کارگران این ساختمان، ۴ تیم امدادی و عملیاتی شامل تیم‌های واکنش سریع و آنست و تیم آوار به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: اطلاعات تکمیلی در گزارش‌های بعدی اعلام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط
