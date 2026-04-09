عزاداری هیئات اصفهان در سوگ قائد امت
دستههای عزاداری و هیئات مذهبی اصفهان، بعدازظهر امروز، همزمان با اربعین امام شهید از خیابان حافظ و میدان امام حسین(ع) در عزای قائد امت به سوی میدان امام خمینی(ره) حرکت کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، بعدازظهر امروز، همزمان با اربعین امام شهید، مردم داغدار اصفهان، شهر گنبدهای فیروزهای، در عزای قائد امت با دستههای عزاداری گردهم آمدند.
دلهای داغدار از جایجای شهر اصفهان گرد هم آمدند تا در حماسهای ماندگار، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب به تصویر بکشند. این حضور باشکوه، تجلیگر وحدت مردمی بود که خیابانهای منتهی به میدان امام(ره) را به دریایی از جمعیت عزادار تبدیل کرد.
دستههای عزاداری و هیئات مذهبی با نوحهخوانی و سینهزنی، با شکوهی مثالزدنی از میدان امام حسین (ع) و چهارراه شکرشکن به راه افتادند. این جمعیت عظیم با حرکت به سوی میدان نقشجهان (امام خمینی)، نمادی از وحدت و همدلی مردم اصفهان را در تداوم مسیر حقطلبی به نمایش گذاشتند.
عزاداران رهبر شهید، در حالی که یاد و خاطره رهبر و سرداران شهید خود را گرامی میداشتند، بر ادامه مسیر اسلام ناب و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کردند.
تمامی دستههای عزاداری در میدان امام خمینی (ره) گرد آمدند تا با اقامه عزای اربعین، ارادت قلبی خود را ابراز کنند. این تجمع بزرگ، پیامی رسا از پایداری و بصیرت ملتی بود که پیوند ناگسستنیشان با رهبر شهیدی که پیرو مکتب حسینی بود استوارتر از قبل باقی میماند.