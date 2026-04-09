توقیف اموال 25 نفر در استان همدان به دلیل همکاری با دشمنان / 19 نفر مقیم کشورهای خارجی هستند
روابطعمومی دادگستری استان همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تاکنون اموال 25 نفر در این استان به دلیل همکاری با دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی از سوی دستگاه قضایی استان توقیف شده است. از این تعداد 19 نفر مقیم کشورهای خارجی هستند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمنان، 25 نفر از افرادی که در استان همدان با فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانهای علیه منافع ملی کشور اقدام کرده بودند، شناسایی و اموال آنها توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این اموال متعلق به 8 تبعه عراق، 3 تبعه آلمان، 3 تبعه ترکیه، 2 تبعه انگلیس، 2 تبعه سویس، یک تبعه روسیه و 6 نفر از داخل کشور میشود. در این راستا ضمن شناسایی این افراد، دستور توقیف تمامی اموال آنها از طریق دادسرای عمومی و انقلاب استان صادر شد.
روابطعمومی دادگستری استان همدان در اطلاعیه خود به فعالیتهای در دست اقدام در راستای شناسایی افرادی که با دشمنان و رسانههای معاند در ارتباط هستند اشاره کرده و آورده است: دادگستری همدان همچنان روند شناسایی و اعمال قانون درباره افراد وطنفروش را در دستور کار خود دارد.