سوگواری مردم اصفهان در اربعین رهبر شهید

به گزارش ایلنا از اصفهان، اربعین شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید، و جمعی از سرداران سرافراز بعدازظهر امروز در اصفهان برگزار شد.

این آیین معنوی که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشته و بر استمرار راه آنان تأکید می‌کند.

مراسم اصلی از ساعت ۱۵ در میدان حضرت امام خمینی (ره) اصفهان آغاز شد و از ساعت ۱۴، دسته‌های عزاداری با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، مسیر میدان امام را به سمت میدان اصلی طی کردند و شور حسینی را در دل‌ها زنده نگاه داشتند. این حرکت دسته‌جمعی، نمادی از وحدت و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب و شهدا خواهد بود.

در پایان مراسم، پیکر مطهر چند شهید جنگ رمضان، تشییع و از میدان امام به سمت چهارراه شکرشکن منتقل خواهد شد. این شهدا پس از ادای احترام مردم، برای خاکسپاری به گلستان شهدای اصفهان منتقل می‌شوند.

این آیین معنوی، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و رهبران شهید است و بار دیگر نشان می‌دهد که ملت ایران، راه پرافتخار شهادت و مقاومت را با صلابت ادامه خواهد داد.

