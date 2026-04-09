مرکز اطلاع‌رسانی فراجا تنکابن اعلام کرد:

دستگیری 4 نفر از عناصر وابسته به جریان‌های معاند در شهرستان تنکابن

دستگیری 4 نفر از عناصر وابسته به جریان‌های معاند در شهرستان تنکابن
کد خبر : 1771490
مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با صدور اطلاعیه‌ای به دستگیری عناصر وابسته به دشمنان اشاره داشته و اعلام کرد: 4 نفر از عناصر وابسته به دشمنان و جریان‌های معاند در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی تلاش‌های دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی و بهره‌گیری از گروه‌های معاند، مأموران انتظامی شهرستان تنکابن با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی و دستگیری 4 نفر از افراد مرتبط با این جریانات شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: متهمان این پرونده با فعالیت در فضای مجازی، اقدام به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران، ایجاد تشویش اذهان عمومی و همچنین تحریک و سازماندهی برخی عناصر برای اقدامات مخل امنیت در خاک کشور ایران می‌کردند.

در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن آمده است: این افراد همچنین در ارسال تصاویر و فیلم به برخی شبکه‌های معاند خارجی نقش داشته‌اند. در بازرسی از متهمان، تعداد 8 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن در اطلاعیه خود آورده است: بر اساس اعلام مراجع انتظامی، متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده و سپس روانه زندان شدند.

اخبار مرتبط
