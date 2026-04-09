خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشکل فنی منجر به خاموشی برق در نور نوشهر و چالوس شد

کد خبر : 1771488
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران گفت: به دلیل وقوع مشکل فنی ناشی از اتصالی که در شبکه ۲۳۰ کیلوولت رخ داد، ساعتی پیش برق مشترکان در قسمت‌هایی از شهرستان‌های نور و نوشهر و چالوس قطع شد که با تلاش همکاران برق منطقه ای، بخش‌هایی از این مناطق وصل شده و برق سایر مشترکان نیز تا یک ساعت دیگر وصل می‌شود. ‎

به گزارش ایلنا، علی اکبر نصیری امروز -پنحشنبه- با اشاره به خاموشی شبکه برق در بخش‌هایی از سه شهرستان نور، نوشهر و چالوس اظهار کرد: بر اثر اتصالی و مشکل فنی که در شبکه انتقال رخ داد، برق مشترکین بخش هایی از این سه شهرستان از مدار خارج شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای مازندران برای رفع خاموشی‌ها عملیات فنی را در نقاط مختلف آغاز کردند.

وی افزود: اقدامات فنی برای رفع خاموشی و بازگرداندن پست های فوق توزیع برق توسط ۱۶ تیم عملیاتی در کمترین زمان ممکن آغاز شد و تا کنون بخش عمده ای از مشترکین برق دار شدند.

این مسوول خاطرنشان کرد: در حال حاضر برق بخش‌هایی از شهرهای نور، رویان و چمستان قطع است که حداکثر تا یک ساعت دیگر برق این نقاط نیز وصل می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار