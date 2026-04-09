مشکل فنی منجر به خاموشی برق در نور نوشهر و چالوس شد

به گزارش ایلنا، علی اکبر نصیری امروز -پنحشنبه- با اشاره به خاموشی شبکه برق در بخش‌هایی از سه شهرستان نور، نوشهر و چالوس اظهار کرد: بر اثر اتصالی و مشکل فنی که در شبکه انتقال رخ داد، برق مشترکین بخش هایی از این سه شهرستان از مدار خارج شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای مازندران برای رفع خاموشی‌ها عملیات فنی را در نقاط مختلف آغاز کردند.

وی افزود: اقدامات فنی برای رفع خاموشی و بازگرداندن پست های فوق توزیع برق توسط ۱۶ تیم عملیاتی در کمترین زمان ممکن آغاز شد و تا کنون بخش عمده ای از مشترکین برق دار شدند.

این مسوول خاطرنشان کرد: در حال حاضر برق بخش‌هایی از شهرهای نور، رویان و چمستان قطع است که حداکثر تا یک ساعت دیگر برق این نقاط نیز وصل می‌شود.

