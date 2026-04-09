افزایش زایمانهای نوروزی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان
رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان، از ثبت ۱۴۳ مورد ولادت در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: آمار زایمانها در این مرکز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی داشته است.
به گزارش ایلنا از کاشان، حامد پهلوانی، با اشاره به جریان زندگی و رویش امید در سایه شرایط حساس و ایستادگی کشور، اظهار داشت: در ایام نوروز امسال، مجموعاً ۱۴۳ زایمان (شامل سزارین و زایمان طبیعی) در این مرکز انجام شد که این حجم از مراجعات نشاندهنده اعتماد بالای مادران باردار به کیفیت خدمات درمانی این بیمارستان است.
وی با تمجید از ایثارگری کادر درمان در روزهای تعطیل افزود: تیمهای تخصصی زنان و زایمان، مامایی، بیهوشی، اطفال و نوزادان در طول تعطیلات در آمادگی کامل قرار داشتند و با وجود افزایش چشمگیر مراجعات، تمامی خدمات با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و مراقبتی ارائه شد.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پرسنل بخشهای اتاق عمل، زایمان، بستری زنان و بخشهای تخصصی نوزادان، تصریح کرد: مراقبت از سلامت مادران و نوزادان در حساسترین لحظات زندگی، رسالتی خطیر است که همکاران ما با عشق و تعهد در ایام نوروز به انجام رساندند.
پهلوانی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات مادر و کودک و ارتقای سطح مراقبتهای مامایی، اولویت اصلی ما در سال ۱۴۰۵ است.
وی تاکید کرد: هر ولادت موفق در این روزها، نهتنها پیامی از تداوم زندگی و نشاط در جامعه است، بلکه گامی عملی و استوار در مسیر تحقق سیاستهای کلان نظام برای جوانی جمعیت و استحکام بنیان خانواده محسوب میشود.