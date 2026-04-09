خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک پرحجم در جاده‌های کوهستانی مازندران / وضعیت جوی در تمامی محورها صاف است

ترافیک پرحجم در جاده‌های کوهستانی مازندران / وضعیت جوی در تمامی محورها صاف است
کد خبر : 1771483
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از تردد پرحجم و مقطعی خودروها در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و اعلام کرد که با وجود شلوغی جاده‌ها، وضعیت جوی در تمامی مسیرهای مواصلاتی استان مساعد و صاف است.

سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آخرین وضعیت راه‌های استان مازندران اظهار داشت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک، تردد خودروها در هر دو مسیر رفت و برگشت محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به صورت مقطعی پرحجم گزارش شده است.

وی با اشاره به جریان روان ترافیک در کنار حجم بالای خودروها، افزود: از نظر شرایط آب‌وهوایی، در حال حاضر آسمان استان و تمامی گردنه‌های کوهستانی صاف است و هیچ‌گونه مداخلات جوی در سطح جاده‌ها مشاهده نمی‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست با توجه به حجم ترافیک، ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی مناسب، از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند تا سفری ایمن را داشته باشند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار