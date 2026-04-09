مشاور مرکز تحقیقات کشاورزی استان خبر داد:
پس از پژوهشهای 30 ساله؛ معرفی ارقام صنوبر سریعالرشد در استان خراسان شمالی
محقق صنوبر و مشاور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی که به عنوان مدیر واحد فناور تولید نهال صنوبر در شهرستان بجنورد فعالیت میکند، گفت: پس از 30 سال پژوهش و ارزیابی، 7 گونه صنوبر سریعالرشد برای توسعه زراعت چوب به بهرهبرداران کشاورزی این استان معرفی شد.
به گزارش ایلنا، علی بزرگمهر به تشریح جزئیات این موضوع پرداخته و افزود: در مرکز تحقیقات صنوبر شهرستان بجنورد، حدود 100 رقم صنوبر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 21 رقم برای توسعه انتخاب شد که از میان آنها 7 رقم با شرایط آب و هوایی استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی سازگار شناخته شد.
وی ادامه داد: این ارقام قابلیت کشت در سایر استانهای کشور را نیز دارند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و خاک، برای استان خراسان شمالی مناسبتر هستند. تمامی ارقام در دورههای آماری بلندمدت مورد آزمایش قرار گرفته و از نظر بیماریها، آفات، طول رشد، میزان آب مورد نیاز و سایر فاکتورهای مهم ارزیابی شدهاند.
بزرگمهر اظهار داشت: رقم «البرز» یکی از ارقام شناخته شده صنوبر است که برای کشت و زراعت به سایر استانهای کشور نیز معرفی شده است.
بزرگمهر به گونههای مختلف صنوبر در استان خراسان شمالی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: گونههای بومی صنوبر این استان شامل تبریزی، سپیدار، دیبدال، پده در مانه، سملقان، نیگرا (صنوبر سیاه) در شیروان هستند. قطر صنوبر شیروان به حدود 3 متر میرسد که از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند است.
وی بیان داشت: کشت و زراعت رقمهای بومی برای رسیدن به مرحله اقتصادی 20 تا 30 سال زمان میبرد، اما ارقام معرفی شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی در بازه زمانی 8 تا 10 سال به سوددهی میرسند و میتوانند نقش مهمی در اقتصاد فعالان بخش کشاورزی ایفا کنند.
بزرگمهر تأکید کرد: کشاورزان باید اطلاعات را از کارشناسان دریافت کنند و با توجه به نوع خاک، میزان آب و شرایط منطقه اقدام به کشت کنند.
بزرگمهر به کاهش کشت صنوبر در سالهای اخیر اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: سالهای گذشته در حاشیه باغات، رودخانهها و منابع آبی استان خراسان شمالی، کشت صنوبر گسترده بود، اما اکنون این روند کاهش یافته است. در این راستا از بهرهبرداران تقاضا میشود به توسعه زراعت چوب توجه کنند.