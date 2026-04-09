به گزارش ایلنا، علی بزرگمهر به تشریح جزئیات این موضوع پرداخته و افزود: در مرکز تحقیقات صنوبر شهرستان بجنورد، حدود 100 رقم صنوبر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 21 رقم برای توسعه انتخاب شد که از میان آنها 7 رقم با شرایط آب و هوایی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی سازگار شناخته شد.

وی ادامه داد: این ارقام قابلیت کشت در سایر استان‌های کشور را نیز دارند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و خاک، برای استان خراسان شمالی مناسب‌تر هستند. تمامی ارقام در دوره‌های آماری بلندمدت مورد آزمایش قرار گرفته و از نظر بیماری‌ها، آفات، طول رشد، میزان آب مورد نیاز و سایر فاکتورهای مهم ارزیابی شده‌اند.

محقق صنوبر و مشاور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی که به عنوان مدیر واحد فناور تولید نهال صنوبر در شهرستان بجنورد فعالیت می‌کند، اظهار داشت: رقم «البرز» یکی از ارقام شناخته شده صنوبر است که برای کشت و زراعت به سایر استان‌های کشور نیز معرفی شده است.

بزرگمهر به گونه‌های مختلف صنوبر در استان خراسان شمالی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: گونه‌های بومی صنوبر این استان شامل تبریزی، سپیدار، دیبدال، پده در مانه، سملقان، نیگرا (صنوبر سیاه) در شیروان هستند. قطر صنوبر شیروان به حدود 3 متر می‌رسد که از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند است.

وی بیان داشت: کشت و زراعت رقم‌های بومی برای رسیدن به مرحله اقتصادی 20 تا 30 سال زمان می‌برد، اما ارقام معرفی شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی در بازه زمانی 8 تا 10 سال به سوددهی می‌رسند و می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد فعالان بخش کشاورزی ایفا کنند.

محقق صنوبر و مشاور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی که به عنوان مدیر واحد فناور تولید نهال صنوبر در شهرستان بجنورد فعالیت می‌کند، تأکید کرد: کشاورزان باید اطلاعات را از کارشناسان دریافت کنند و با توجه به نوع خاک، میزان آب و شرایط منطقه اقدام به کشت کنند.

بزرگمهر به کاهش کشت صنوبر در سال‌های اخیر اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: سال‌های گذشته در حاشیه باغات، رودخانه‌ها و منابع آبی استان خراسان شمالی، کشت صنوبر گسترده بود، اما اکنون این روند کاهش یافته است. در این راستا از بهره‌برداران تقاضا می‌شود به توسعه زراعت چوب توجه کنند.

انتهای پیام/