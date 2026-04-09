محدودیت های طرح ترافیکی برگزاری مراسم اربعین شهادت قائد امت در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ کوروش کریمی با اشاره به این که این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام حسین(ع) آغاز می شود، اعلام کرد: به منظور اجرای هر چه با شکوه تر این تجمع مردمی، پلیس راهور کلانشهر شیراز از ساعت ۱۹:۳۰ نسبت به اعمال محدودیت تردد در معابر و مسیرهای منتهی به میدان امام حسین اقدام خواهد کرد.

وی گفت: تقاطع خیابان ارم _ آزادی ، پل باغ صفا، تقاطع زند _ پوستچی به سمت میدان امام حسین، تقاطع ۱۵ خرداد به سمت میدان امام حسین، قسمت هایی از بلوار کریم خان زند غربی و شرقی به سمت میدان امام حسین از جمله معابری هستند که در زمان برگزاری مراسم یاد شده دارای محدودیت تردد خواهند بود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان فارس ضمن درخواست همکاری از شهروندان به خصوص رانندگان با ماموران راهور و انتظامی، تصریح کرد: کاربران ترافیکی برای عبور و مرور از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

