تشییع پیکر سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی و ۵ شهید اقتدار در شیراز

به گزارش ایلنا، نماینده ولی فقیه در استان فارس در این مراسم گفت: هر نخ موی این شهدای رشید، به دنیا می‌ارزد اما به استقبال شهادت رفتند تا عزت و عظمت اسلام را با خون پاک خود تامین کنند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام افزود: شهید خادمی در گمنامی زیست اما عزت سبزپوشان سپاه یا دست‌ها و تدبیرهای این بزرگ مرد تامین می‌شد.

وی ادامه داد: باید بیش از آنچه گفته و شنیده ایم درمورد خدمات و نقش این شهید سرافراز در حفظ نظام اسلامی صحبت شود اما همین اندازه گفتیم تا بدانید که چه کسانی با خداوند وارد معامله می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: پرچم‌های شما، پرچم فتح است؛ دشمن را بکوبید تا عزت نظام اسلامی آشکار شود.

استاندار فارس نیز در آیین تشییع رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه، با تاکید بر پیشتازی فرماندهان ایرانی در خط مقدم، حملات ناجوانمردانه به محل کار فرماندهان شهید را فاقد ارزش نظامی دانست.

امیری، با اشاره به حضور فرماندهان در میدان و در میان مردم اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های بارز فرماندهان نیروهای مسلح ما این است که برخلاف سایر نقاط دنیا که فرماندهان در عقب نیروها می‌ایستند، در نظام ما فرماندهان پیشاپیش و جلوتر از زیر مجموعه خود در عرصه حضور دارند.

امیری با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار که در نبرد ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان به شهادت رسیدند افزود: این عزیزان ناجوانمردانه در محل کار خود شهید شدند که این اقدامات ناجوانمردانه و فاقد هرگونه ارزش نظامی است.

پیکر سردار مجید خادمی که امروز با حضور استاندار فارس، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و مردم قدرشناس در شیراز بدرقه شد، فردا جمعه به سوی روستای زادگاهش در شهرستان فسا تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر پاسدار شهید میلاد فرهمند نیز در گلزار شهدای محله پشم‌شیشه شیراز، پاسدار شهید سید داوود عدالت‌پور در گلزار شهدای شیراز، پاسدار شهید محمدرضا کشاورز در گلزار شهدای بانش، علی عزیزپور در گلزار شهدای شهرک سعدی و شهید محمدحسین آذرسای در گلزار شهدای بیضایی فارس به خاک سپرده خواهد شد.

