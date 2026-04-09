استاندار البرز:
راه رهبر شهید در مسیر خدمت و پایداری ادامه دارد
استاندار البرز با تاکید بر تداوم راه رهبر شهید، گفت: وظیفه ما امروز این است که با تلاش شبانهروزی در مسیر توسعه استان و خدمت خالصانه به این مردم وفادار، نسبت به آرمانهای والای ایشان جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی امروز در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب که در کرج برگزار شد، اظهار داشت: حضور حماسی و بینظیر مردم البرز در این مراسم، پیام روشنی به جهانیان است که پیوند میان ملت و رهبری گسستنی نیست. امروز البرز، یکپارچه سیاهپوش پدری است که تمام عمر خود را وقف عزت و سربلندی این نظام و مردم کرد.
وی با تاکید بر تداوم راه رهبر شهید افزود: شهید آیتالله خامنهای (ره) برای ما الگوی بیبدیل ولایتمداری، ایستادگی و تدبیر بودند. وظیفه ما امروز این است که با تلاش شبانهروزی در مسیر توسعه استان و خدمت خالصانه به این مردم وفادار، نسبت به آرمانهای والای ایشان جامه عمل بپوشانیم.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: در استان البرز نیز با تاسی از مکتب فکری و اجرایی این شهید عالیقدر، تمامی پروژههای زیرساختی، درمانی و رفاهی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا رفاه و امنیت را برای مردم عزیز البرز، همانگونه که همواره دغدغه ایشان بود، فراهم آورد.