راه رهبر شهید در مسیر خدمت و پایداری ادامه دارد

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی امروز در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب که در کرج برگزار شد، اظهار داشت: حضور حماسی و بی‌نظیر مردم البرز در این مراسم، پیام روشنی به جهانیان است که پیوند میان ملت و رهبری گسستنی نیست. امروز البرز، یکپارچه سیاهپوش پدری است که تمام عمر خود را وقف عزت و سربلندی این نظام و مردم کرد.

وی با تاکید بر تداوم راه رهبر شهید افزود: شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) برای ما الگوی بی‌بدیل ولایت‌مداری، ایستادگی و تدبیر بودند. وظیفه ما امروز این است که با تلاش شبانه‌روزی در مسیر توسعه استان و خدمت خالصانه به این مردم وفادار، نسبت به آرمان‌های والای ایشان جامه عمل بپوشانیم.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: در استان البرز نیز با تاسی از مکتب فکری و اجرایی این شهید عالی‌قدر، تمامی پروژه‌های زیرساختی، درمانی و رفاهی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا رفاه و امنیت را برای مردم عزیز البرز، همان‌گونه که همواره دغدغه ایشان بود، فراهم آورد.

