ایستگاه تبادلی استقلال در خط دو متروی شیراز افتتاح شد

به گزارش ایلنا، این ایستگاه که یکی از نقاط مهم شبکه متروی شهر محسوب می‌شود، در آینده به ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۴ تبدیل خواهد شد و نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی شهروندان و کاهش ترافیک ایفا می‌کند. ساخت این ایستگاه با طراحی مهندسی در عمق زمین و با حداقل اختلال در ترافیک شهری انجام شده است.

استاندار فارس در آیین افتتاح این ایستگاه، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی و شهدای غیرنظامی گفت: این نخستین آیین بهره‌برداری از یک پروژه بزرگ شهری پس از آغاز جنگ تحمیلی رمضان است و نشان می‌دهد مدیریت شهری حتی در شرایط جنگی نیز وظایف خود را دنبال کرده است.

حسینعلی امیری با اشاره به نقش مردم در حفظ آرامش جامعه افزود: شهروندان با حضور و همراهی خود جبهه دوم را شکل دادند و پشتوانه رزمندگان بودند.

وی گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها جنگ سبب خروج مردم از شهرها می‌شود، در ایران مردم با حفظ روال عادی زندگی و حمایت معنوی از رزمندگان، اجازه ندادند فضای جنگ بر جامعه غلبه کند.

استاندار فارس همچنین از تلاش‌های شهرداری شیراز، شورای شهر و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: مدیریت شهری علاوه بر رسیدگی به آسیب‌های ناشی از حملات دشمن و پشتیبانی از مناطق آسیب‌دیده در سیل، اجازه نداد پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری متوقف شود. امیری ایستگاه استقلال را یکی از نمونه‌های برجسته مهندسی قطار شهری دانست و از پیگیری برای تأمین واگن‌های مترو و رفع موانع ناشی از تحریم‌ها خبر داد.

آخرین ایستگاه فاز نخست خط ۲ مترو

شهردار شیراز در این مراسم گفت: ایستگاه استقلال هفتمین ایستگاه خط دو و آخرین ایستگاه فاز نخست این خط است که با ارزش تقریبی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و در آینده به ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۴ تبدیل می‌شود.

محمدحسن اسدی با اشاره به همزمانی افتتاح این پروژه با چهلمین روز جنگ و چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از شهروندان کشور گفت: در این جنگ، تعدادی از کارکنان شهرداری شیراز نیز به شهادت رسیدند که یاد آنان گرامی داشته می‌شود.

وی مترو را از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های زیرساختی شهری دانست و افزود: خط یک متروی شیراز در سال ۱۳۸۰ آغاز شد و پس از ۱۶ سال در سه مرحله به بهره‌برداری رسید و اکنون با ۲۰ ایستگاه، روزانه حدود ۱۲۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند.

اسدی ادامه داد: عملیات اجرایی خط دو از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و اکنون با افتتاح ایستگاه استقلال، فاز نخست این خط تکمیل شده است.

شهردار شیراز با اشاره به ویژگی‌های فنی ایستگاه استقلال گفت: این ایستگاه در عمق منفی ۲۶ متر ساخته شده و در ساخت آن بیش از چهار هزار تن آرماتور و ۱۸۴ شمع به کار رفته است.

وی همچنین از ادامه عملیات حفاری و ریل‌گذاری در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی خبر داد و پیش‌بینی کرد: تکمیل ایستگاه‌های این بخش حدود ۱۸ ماه زمان ببرد.

اسدی تأکید کرد: در حالی که معمولاً در یک دوره مدیریت شهری، آغاز یک یا دو خط مترو امکان‌پذیر است، در این دوره چهار خط مترو به طور همزمان در حال اجراست و در طول ۴۰ روز جنگ نیز شهرداری، علاوه بر خدمات روزمره، چندین پروژه عمرانی را در سطح شهر افتتاح کرده است.

چالش‌های فنی و تملک زمین

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: ایستگاه استقلال به دلیل پیچیدگی‌های فنی، حتی در مقطعی در معرض حذف از طرح قرار گرفته بود.

رضا محمدیان افزود: تملک پمپ‌بنزین، گاراژ و مدرسه آسمانی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه بود که بیش از یک سال مذاکره برای حل آن انجام شد.

او همچنین به سستی خاک و بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: با مطالعات دقیق و تلاش مهندسان داخلی و همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) این مشکلات برطرف شد و پروژه به سرانجام رسید.

نماد خودباوری در توسعه مترو

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز نیز گفت: ایستگاه استقلال با تکیه بر توان مهندسان داخلی ساخته شده و نمادی از خودباوری در توسعه حمل‌ونقل ریلی است.

علی کلانتری توضیح داد: این ایستگاه در دو طبقه و با مساحتی بیش از ۱۰ هزار متر مربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۹ با روش مهندسی شمع و عرشه آغاز شده است. به گفته او، میزان نشست زمین در محدوده میدان انقلاب بسیار ناچیز و در حد چند سانتی‌متر بوده است.

وی افزود: در ۴۰ روز گذشته و در شرایط جنگی، عملیات ریل‌گذاری بین ایستگاه امام حسین تا میدان آزادی ادامه یافته و اکنون به ورودی ایستگاه آزادی رسیده است. کلانتری همچنین از بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات تخصصی مترو از جمله پله‌برقی‌ها، آسانسورها، سیستم‌های اعلام حریق و سامانه‌های سیگنالینگ خبر داد و گفت: تجربه متروی شیراز اکنون مورد توجه دیگر کلانشهرهای کشور قرار گرفته است.

گفتنی است، افتتاح ایستگاه استقلال را می‌توان گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شیراز دانست؛ پروژه‌ای که در شرایط دشوار نیز متوقف نشد و نشان داد مدیریت شهری و مهندسان داخلی توان ادامه مسیر توسعه را دارند. این ایستگاه در آینده، با اتصال به خط چهار مترو، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی شهروندان و کاهش ترافیک شهری ایفا خواهد کرد.

