استانداری البرز اطلاع داد:

احتمال شنیده‌شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در ساوجبلاغ و نظرآباد

کد خبر : 1771438
استانداری البرز در اطلاعیه‌ای از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد، خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه استانداری البرز آمده است:

«به اطلاع می رساند به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به شهرستان ساوجبلاغ در محدودۀ شمالی شهر هشتگرد، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید برای امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه) حوالی ساعت ۱۵ وجود خواهد داشت.

از اهالی محترم شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد درخواست می شود تا ضمن حفظ آرامش خود، از قرار گرفتن در مجاورت درب و پنجره‌ های شیشه ای تا پایان عملیات مذکور خودداری نمایند.»

