ورود سامانه بارشی به خوزستان از روز شنبه

طبق اعلام سازمان هواشناسی، از شنبه کل استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام هواشناسی استان، تا اواخر امروز پنجشنبه با گذر ریزموجی از فراز استان، احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد و از شنبه کل استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پس از آن تا اواسط روز شنبه جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود که با افزایش دما همراه است.

به‌تدریج از اواخر روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه (به‌ویژه روز یکشنبه) استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که در اغلب نقاط استان، به‌ویژه سواحل و مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط خواهد شد.

