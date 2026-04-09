ورود سامانه بارشی به خوزستان از روز شنبه

براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پس از آن تا اواسط روز شنبه جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود که با افزایش دما همراه است.

به‌تدریج از اواخر روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه (به‌ویژه روز یکشنبه) استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که در اغلب نقاط استان، به‌ویژه سواحل و مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط خواهد شد.