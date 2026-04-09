خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه‌آهن استان خبر داد:

آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده استان قم در جنگ رمضان

کد خبر : 1771418
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه‌آهن استان قم به فرایند بازسازی پل ریلی تخریب شده این استان در جنگ رمضان اشاره کرده و در این رابطه گفت: فرایند عملیات بازسازی پل ریلی باغیک - سواریان در این استان پس از تخریب بر اثر حملات تجاوزکارانه اخیر دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مجید ارجونی افزود: پل ریلی باغیک - سواریان در کیلومتر 222 محور جنوب، بر اثر حملات جنگنده‌های دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد. در این راستا عملیات بازسازی واقع با مشارکت نیروهای فنی و عمرانی آغاز شده است.

وی به چگونگی روند عملیات بازسازی پل ریلی باغیک - سواریان اشاره کرده و ادامه داد: تیم‌های تخصصی راه‌آهن بلافاصله پس از ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی محدوده، اجرای مراحل آواربرداری، جانمایی تجهیزات سنگین و آماده‌سازی بستر برای نصب سازه‌های موقت و دائمی را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل راه‌آهن استان قم اظهار داشت: پل ریلی 50 متری باغیک - سواریان، دارای 7 دهانه بوده که 3 دهانه آن در پی حملات جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار تخریب کامل شده است. هدف مجموعه آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تردد ایمن قطارها در این محور برقرار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار