آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده استان قم در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، مجید ارجونی افزود: پل ریلی باغیک - سواریان در کیلومتر 222 محور جنوب، بر اثر حملات جنگنده‌های دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد. در این راستا عملیات بازسازی واقع با مشارکت نیروهای فنی و عمرانی آغاز شده است.

وی به چگونگی روند عملیات بازسازی پل ریلی باغیک - سواریان اشاره کرده و ادامه داد: تیم‌های تخصصی راه‌آهن بلافاصله پس از ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی محدوده، اجرای مراحل آواربرداری، جانمایی تجهیزات سنگین و آماده‌سازی بستر برای نصب سازه‌های موقت و دائمی را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل راه‌آهن استان قم اظهار داشت: پل ریلی 50 متری باغیک - سواریان، دارای 7 دهانه بوده که 3 دهانه آن در پی حملات جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار تخریب کامل شده است. هدف مجموعه آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تردد ایمن قطارها در این محور برقرار شود.

