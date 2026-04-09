مدیرکل راهآهن استان خبر داد:
آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده استان قم در جنگ رمضان
مدیرکل راهآهن استان قم به فرایند بازسازی پل ریلی تخریب شده این استان در جنگ رمضان اشاره کرده و در این رابطه گفت: فرایند عملیات بازسازی پل ریلی باغیک - سواریان در این استان پس از تخریب بر اثر حملات تجاوزکارانه اخیر دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، مجید ارجونی افزود: پل ریلی باغیک - سواریان در کیلومتر 222 محور جنوب، بر اثر حملات جنگندههای دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد. در این راستا عملیات بازسازی واقع با مشارکت نیروهای فنی و عمرانی آغاز شده است.
وی به چگونگی روند عملیات بازسازی پل ریلی باغیک - سواریان اشاره کرده و ادامه داد: تیمهای تخصصی راهآهن بلافاصله پس از ارزیابی اولیه و ایمنسازی محدوده، اجرای مراحل آواربرداری، جانمایی تجهیزات سنگین و آمادهسازی بستر برای نصب سازههای موقت و دائمی را آغاز کردهاند.
مدیرکل راهآهن استان قم اظهار داشت: پل ریلی 50 متری باغیک - سواریان، دارای 7 دهانه بوده که 3 دهانه آن در پی حملات جنگندههای آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار تخریب کامل شده است. هدف مجموعه آن است که در کوتاهترین زمان ممکن تردد ایمن قطارها در این محور برقرار شود.