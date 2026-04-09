صبح امروز اتفاق افتاد؛

تصادف مرگ‌بار در دزفول با ۱۳ فوتی و مصدوم

تصادف مرگ‌بار در دزفول با ۱۳ فوتی و مصدوم
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تصادف دو دستگاه خودروی سواری پژو و پیکان وانت در جاده ۳ راهی روستای کهنک دزفول منجر به فوت ۱۱ نفر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۵:۳۰ صبح امروز پنجشنبه در جاده سه‌راهی کهنک واقع در بخش چغامیش دزفول یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه پیکان وانت برخورد کرده که بر اثر این حادثه هر سه سرنشین خودروی سواری پژو در همان صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه پیکان وانت در این حادثه دچار آتش‌سوزی شدید شده بود، افزود: متاسفانه ۶ نفر از ۱۰ سرنشین این پیکان وانت نیز در همان صحنه تصادف و آتش‌سوزی جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اعزام چهار دستگاه آمبولانس و حضور نیروهای اورژانس و سازمان آتش‌نشانی دزفول در محل حادثه، گفت: به دلایل مختلف دو نفر از مصدومان توسط خودروی شخصی و یک مصدوم نیز توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند که دو نفر دیگر از سرنشینان پیکان وانت در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

معمارزاده با بیان اینکه دو مصدوم حادثه شامل یک بانوی ۴۰ ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله در بخش‌های ارتوپد و آی سی یو بیمارستان بزرگ دزفول بستری شده‌اند، گفت: علت این حادثه تلخ توسط پلیس‌راه در دست بررسی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
