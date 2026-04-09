وی با بیان اینکه پیکان وانت در این حادثه دچار آتش‌سوزی شدید شده بود، افزود: متاسفانه ۶ نفر از ۱۰ سرنشین این پیکان وانت نیز در همان صحنه تصادف و آتش‌سوزی جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اعزام چهار دستگاه آمبولانس و حضور نیروهای اورژانس و سازمان آتش‌نشانی دزفول در محل حادثه، گفت: به دلایل مختلف دو نفر از مصدومان توسط خودروی شخصی و یک مصدوم نیز توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند که دو نفر دیگر از سرنشینان پیکان وانت در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

معمارزاده با بیان اینکه دو مصدوم حادثه شامل یک بانوی ۴۰ ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله در بخش‌های ارتوپد و آی سی یو بیمارستان بزرگ دزفول بستری شده‌اند، گفت: علت این حادثه تلخ توسط پلیس‌راه در دست بررسی است.